（中央社記者田裕斌台北22日電）台股封關前剩下最後2個交易日，法人表示，由於台股即將封關，外資開始放長假，部分內資也有在封關前有結帳習慣，交投相對清淡，台股持續維持盤整格局。



安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，今年景氣預估正向，建議投資人可以重新檢視轉機股或者是基期較低的股票，把握布局時點，選股上建議仍以企業獲利成長做為後盾。



至於面對台股成交量能未能放大的影響，廖哲宏認為，投資人該關心的是股價的變動，而非成交量，因為中長期影響股價表現終究還是公司的獲利成長，並不會受到成交量左右。



廖哲宏指出，目前有許多產業與企業受惠於智慧型手機新功能、車用電子、雲端伺服器與自動化等趨勢，獲利可望持續成長，投資人可持續關注這類長期獲利展望佳的標的。



日盛小而美基金經理人趙憲成則表示，目前市場資金仍追強勢股，指數區間震盪，但可發現個股表現差異大，外資期貨多單降至 5.9萬口附近，外資偏向觀望，市場對於去年底升息及川普當選這兩件事已不再擔心，現在市場將反應後面基本面的表現，以及川普就職後的動作，若目前個股股價位在高檔，震盪預估將會加大。



趙憲成指出，台股再 2個交易日即將封關等變數，市場希望在川普就職演說中尋找新政策方向，加上封關前內資縮手，市場觀望氣氛濃厚，近期大盤陷入低量狹幅盤整的格局，但因資金仍未退場，現在看個別股票的投資機會。



廖哲宏說，電子族群仍相對看好iPhone供應鏈、半導體、自動化及物聯網（IoT）、Data Center（伺服器、交換器）、車用電子；整體而言，目前面板等仍受惠報價上揚，是因為除了供給減緩外，加上庫存健康以及市場預期後續的需求強勁，所造成的綜合效果。目前在沒有多餘產能開出前，仍抱持正面態度看待。



在傳產方面，由於最壞的狀況已經過去，投資人可以留意包括鞋子代工、窗簾及腳踏車相關族群的投資契機，尤其可留意電動自行車可望受惠於歐美市場需求的大幅增溫。原物料族群則要留意短線上可能有漲多、評價的問題。金融族群則是持續受惠評價面回升以及美國聯準會主席葉倫談話所帶來的投資機會。1060122