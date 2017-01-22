藝術北港幸福小鎮 笨港風物聯合展中央社 (2017-01-22 10:02)
（中央社記者葉子綱雲林縣22日電）北港不只是花燈原鄉，人文薈萃散發豐富鄉土民情，笨港風物聯合展帶引走入300年來的開發歷史，雲林縣政府今天邀民眾，來北港觀賞台灣燈會，體驗藝術北港的幸福小鎮。
經濟部核定「104年度地方產業雲林縣北港糕餅麻油產業發展計畫」，由中正大學、台中教育大學師生團隊，即日起在振興戲院舉辦3個月的笨港風物特展。
雲林縣政府建設處指出，特展蒐集近千張老照片，並透過大師筆墨，勾勒北港產業手作的幸福精神與藝文，風味獨特，每幅畫作都在述說北港濃厚的人文風情。
建設處表示，希望透過特展，帶引民眾走訪北港最原始的美麗感動，體驗藝術幸福的滋味，並帶動地方產業發展，加上2月即將登場的台灣燈會北港燈區「工藝風華」展出，徜徉北港之美。1060122
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