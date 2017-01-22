（中央社記者鍾榮峰台北22日電）鴻海嘉年華上午熱鬧登場，鴻海集團總裁郭台銘及夏普社長戴正吳先後來到現場。現場也掛出對聯，相關人士指出是由郭台銘親自構思發想，透露出郭台銘對當今時局的看法。



鴻海愛心歡樂嘉年華上午在南港展覽館熱鬧登場，4樓主舞台會場擠滿各次集團員工及眷屬，雙人團體浩角翔起熱場妙語如珠，炒熱現場氣氛。



大約9時25分左右，郭台銘已經抵達現場，與現場集團高階主管握手寒暄。夏普社長戴正吳也來到現場。



此次嘉年華以「金雞鳴曉 創富開新」為主題，主舞台兩旁掛出對聯，橫批寫著「金雞一鳴天下平」，上聯寫著「多一分努力 多一分收穫 多一分團結 多一分競爭」，下聯寫著「少一點自我 少一點衝突 少一點批評 少一點紛諍」。



相關人士指出，這副對聯由郭台銘構思，也透露郭台銘對當今時局的看法。1060122