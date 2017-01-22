工業區自撞火燒車 車內赫見男焦屍中央社 (2017-01-22 09:55)
（中央社記者程啟峰高雄22日電）高雄市大發工業區內光華路今天凌晨發生一起火燒車事故，一輛自小客車自撞逆向車道堤防護欄起火，當場車毀人亡，車內男焦屍身分不詳，全車也面目全非，全案警方調查中。
警方說，這起車禍發生在凌晨1時43分左右，一輛自小客車行經大寮區光華路1號附近的台29線，疑似失控自撞逆向車道堤防護攔起火燃燒，消防局據報出動2車8人趕到迅速撲滅火勢後，在車內副駕駛座發現一具男焦屍，雙手蜷曲仰躺在副駕駛座，下肢燒到剩骨頭，大腿骨還掉落在駕駛座地板。
警方隨即在現場拉起封鎖線，鑑識人員也前往蒐證，調查事故原因。
警方研判，可能是駕駛撞車起火後逃生不及，當場慘死車內。
警方指出，全車已面目全非，不見車號，死者身分仍不詳；由於死者沒有送醫，因此沒有抽血，無法判定是否有酒駕，已報請檢察官驗屍，進一步調查死因及死者身分。 1060122
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