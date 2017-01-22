（中央社記者王揚宇台北22日電）年金改革國是會議今天上午舉行，約同一時間，反年金改革的數十名民眾在台北市警分局中正二分局前會合，並高喊「蔡英文、林萬億下台」等口號，持續在管制區外以步行方式繞行。



年金改革國是會議上午9時在總統府舉行，目前已進入第二階段交管，時間從22日0時至晚上10時，採人、車管制。



警方表示，管制區域為北起衡陽路、常德街（含）以南；中山南路、羅斯福路（不含）以西；愛國西路、博愛路（含）、南海路（不含）以北；中華路（不含）以東等所圍區域。



警方指出，「年金改革陳情活動」路段包含凱達格蘭大道、中山南路、仁愛路及信義路等，為維護參與群眾安全及協助現場周邊交通疏導，今天凌晨已加強景福門周邊道路疏導，請用路人經過集會地點周邊道路時減速慢行，並配合警方指示、引導通行。



今天早上9時許，中華民國全國退休教師聯盟等團體，在台北市南海路上的中正二分局前集合；警方不敢大意，站在人行道上築起人牆，防止意外發生，所幸無衝突發生。1060122