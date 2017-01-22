監督年金改革行動聯盟被拒馬隔離（1）中央社 (2017-01-22 09:50)
年金改革國是會議22日在總統府舉行，監督年金改革行動聯盟上凱道表達訴求，被阻隔在拒馬外。中央社記者徐肇昌攝 106年1月22日
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