台中市一名36歲蔡姓男子因急需用錢，2015年11月底把尚未繳清貸款的賓士C200拿到當舖，典當10萬元，當鋪隔年3月再將賓士車流當給一間中古車行，後由高雄市何姓男子以權利車買下作為代步用。不料，蔡男去年7月因故身亡，其胞姐找不到車，向警方報案失竊，害何姓男子被依竊盜罪嫌函送法辦。

據《蘋果日報》報導，蔡男前年11月因急需用錢，把車齡13年的賓士車C200拿到當鋪典當10萬元，當鋪去年3月將賓士車流當給嘉義一間中古車行，張姓車行老闆上網刊登賣車資訊，言明是權利車，只能作為代步車，不能過戶，而高雄市何姓男子去年11月以14萬元購得賓士車代步。

不料，蔡姓男子去年7月因故身亡，其胞姐找不到賓士車，去年12月向警方報案車子遭竊，高雄市警方於鳳山區保泰路尋獲失竊車，將何男及中古車行老闆帶回偵訊，訊後依竊盜罪嫌函送法辦。

警方調查發現，蔡女明知賓士車尚有50萬貸款未繳清，且弟弟早在1年前就把車子拿到當鋪典當，因此蔡女發現車子不見，應自行設法尋找，若想報案也應該要報「協尋」，而不是「失竊」。警方昨(21)日傳喚蔡女到案說明，訊後依偽造文書罪嫌將她函送高雄地檢署偵辦。