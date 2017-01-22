印度東南部火車出軌 至少23死中廣新聞網 (2017-01-22 09:10)
印度東南部「安德拉省」一列火車出軌，至少造成23人死亡，多人受傷。死亡人數可能還會攀升。
當地官員表示，這起意外發生在（當地時間）週六晚上。這列火車包括火車頭及七節車廂都脫軌翻覆，還有不少人被困在車廂內。當局擔心死亡人數可能還會攀升。目前不清楚火車出軌原因。
印度鐵路線遍佈全國，但因設備老舊，火車意外相當頻繁。去前11月，北部「烏塔爾省」曾發生火車出軌意外，造成140多人死亡。另外，2015 年3月也是在「烏塔爾省」，另一起車禍，導致39人死亡，150多受傷。
(檔案照片取材自網路)
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