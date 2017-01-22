高屏及金門空氣品質不佳 敏感族注意中央社 (2017-01-22 09:11)
（中央社記者李亨山台北22日電）行政院環境保護署今天指出，上午9時5分，高屏、金門等部分測站達到橘色警示等級，即對敏感族群不健康。
根據環保署空氣品質監測網，約9時5分，空氣品質指標（AQI）顯示，包括美濃、橋頭、前金、前鎮、小港、屏東、潮州、金門等測站，達到橘色警示，對敏感族群不健康。
環保署說，對敏感族群不健康是指一般民眾如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應考慮減少戶外活動。學生仍可進行戶外活動，但建議減少長時間劇烈運動。
對有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。具有氣喘的人可能需增加使用吸入劑的頻率。1060122
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