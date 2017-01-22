（中央社記者顏伶如波特蘭21日專電）西雅圖警察局首位變性人警察紐柏恩日前公開亮相，成為媒體報導焦點。他表示，去年向警察同袍透露自己變性人的身分之後，獲得滿滿的支持與溫暖。



32歲的紐柏恩（Tori Newburn）來自南加州，約10年前在家人協助與支持之下接受變性手術，他從2014年12月起加入西雅圖警察局，負責西雅圖東部社區巡邏。



對於為何想要當警察，紐柏恩日前接受西雅圖當地媒體訪問時說：「從小到大並沒有想過要當警察。不知道是這個使命找到了我，還是我發現了這個使命。」



談到公開身為變性人的心路歷程，他表示，有很長的一段時間並沒有與任何同事吐露過自己的身分，「我想了非常久，大家看到我的時候，其實並不會馬上想到我可能是變性人。如果不是我主動透露，絕大多數的人根本不會想到。」



2016年5月，紐柏恩終於向警局同事坦白自己的身分。他表示，他獲得警局上上下下高度支持與溫暖，不但收過謝卡，還有人跑來跟他當面道賀，到目前為止不曾收到任何負面評論。1060122