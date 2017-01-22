記者許素蘭／苗栗報導

國立苗栗高中從昨天起至一月廿三日，舉辦為期四天的「愛閱苗栗，情歸大地」苗栗文學營活動，來自苗栗各地，共計二百名師生參與。副縣長鄧桂菊鼓勵學員把握此次良機，好好學習，也盼藉此活動拓展學員閱讀與文化視野，增進對鄉土的認同與關懷。

文學營活動昨天上午在縣府第二辦公大樓國際會議廳舉行始業典禮，副縣長鄧桂菊、行政院客家委員會客家文化發展中心主任何金樑、議員陳光軒、苗栗高中校長黃國峰、知名作家李喬、聯合大學教授王幼華、教育處圖資科長彭秀珍等人皆親自到場參加，表示支持。

此次文學營邀請國內客家文學大師李喬、「苗栗夢花文學獎創始人」聯合大學教授王幼華、文學作家張典婉、知名旅遊及報導文學作家劉克襄等人，跟學員分享作家創作、旅遊記趣，並以「名家導讀，閱讀苗栗」、「典範教學，分組指導」、「學習輔導，青年領航，成果發表」等方式進行，讓學員在為期四天的活動中能滿載而歸。

鄧桂菊指出，閱讀是文學的基礎，縣長徐耀昌對閱讀的推廣十分重視，縣府除了舉辦全民參與的獎勵閱讀活動、苗栗夢花文學獎外，亦辦理學齡前嬰幼兒閱讀起步走禮袋贈書活動、國中小文狀元選拔競賽等，盼文學教育向下扎根，從小培養閱讀的好習慣，且苗栗105年在「閱讀磐石獎」中勇奪三類五獎項，在全國排名第七名，同時也是非六都之冠，顯見苗縣推廣閱讀的成效。

鄧桂菊表示，此次文學營邀請到許多國內重量級的文學作家，期許學員藉此難得的機會，好好學習，盼學員將來透過文字，將苗栗在地文化風景之美傳播到世界各地。