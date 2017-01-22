記者黃駿騏／桃園報導

桃園警分局106年加強春節期間安全維護工作，針對計程車安全、春節加價及交通疏導措施等，21日在桃園火車站前計程車排班處展開宣導，呼籲運將朋友們遵守相關規定。另外，警方也設立「桃園路況報馬仔」群組，希望司機朋友能及時提供路況，除及時派員處理外，也提供用路人參考。

桃園警分局表示，搭乘計程車的安全問題，一直都是社會大眾所矚目的事情，加上日前發生韓籍遊客遭性侵案，更讓搭乘計程車的安全浮上檯面。警方的宣導除給予優良計程師司機們鼓勵外，也要讓業者更加重視品行問題，並讓司機們產生榮譽感以及相互監督的責任感。

桃園市政府公告今年春節計程車加價期間從1月23日零時起至2月1日24時止，桃園市內每趟次加價50元，桃園機場內排班每趟次加價100元，為免少數不肖業者未依照規定藉機加價收費，引發消費糾紛，特別在「106年加強春節期間安全維護工作中，排定計程車運將們的宣導工作。

21日上午，桃園分局員警們前往桃園火車站前計程車排班處，發放春節期間加價及交通疏導措施的資料，呼籲計程車業者遵守相關收費規定外，更要兼顧乘客安全及交通順暢的責任，如有發現交通有壅塞或事故時，即時用LINE、警察廣播電台或播打110回報，讓警方能把握機先立即疏處。

警方也要求司機們共同守護女性乘客的人身安全，提升乘客對於搭小黃的安全感。對於警方的宣導，運將朋友們都表示願意配合，相信民眾的安全感提升之後，生意也會更好。

桃園分局員警們在桃園火車站前計程車排班處進行春節期間各項安全工作宣導。

另外，年節假期民眾出遊交通流量增大，常會造成區域路段堵塞，長時間的塞車會影響民眾的心情，更容易引發民怨。為使用路人能在第一時間獲得最新的交通資訊，提前改道避開堵車路段，桃園警分局將與轄內計程車業者及司機合作，共同設立「桃園路況報馬仔」群組，希望能發揮即時改善的效果。

桃園分局表示，運用計程車駕駛們每天穿梭於桃園地區的大街小巷的特性，一旦發現事故或車多壅塞路段，立即利用智慧手機Line的功能，將照片及堵塞路段即時傳送，讓警方能更為精確掌握桃園的路況，除了及時派員疏導外，並由專人上傳分局臉書粉絲團發布訊息，提醒汽、機車駕駛提前改道。