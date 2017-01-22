發揮時即疏導交通功能 桃警設立「桃園路況報馬仔」台灣好新聞報 (2017-01-22 08:18)
記者黃駿騏／桃園報導
桃園警分局106年加強春節期間安全維護工作，針對計程車安全、春節加價及交通疏導措施等，21日在桃園火車站前計程車排班處展開宣導，呼籲運將朋友們遵守相關規定。另外，警方也設立「桃園路況報馬仔」群組，希望司機朋友能及時提供路況，除及時派員處理外，也提供用路人參考。
桃園警分局表示，搭乘計程車的安全問題，一直都是社會大眾所矚目的事情，加上日前發生韓籍遊客遭性侵案，更讓搭乘計程車的安全浮上檯面。警方的宣導除給予優良計程師司機們鼓勵外，也要讓業者更加重視品行問題，並讓司機們產生榮譽感以及相互監督的責任感。
桃園市政府公告今年春節計程車加價期間從1月23日零時起至2月1日24時止，桃園市內每趟次加價50元，桃園機場內排班每趟次加價100元，為免少數不肖業者未依照規定藉機加價收費，引發消費糾紛，特別在「106年加強春節期間安全維護工作中，排定計程車運將們的宣導工作。
21日上午，桃園分局員警們前往桃園火車站前計程車排班處，發放春節期間加價及交通疏導措施的資料，呼籲計程車業者遵守相關收費規定外，更要兼顧乘客安全及交通順暢的責任，如有發現交通有壅塞或事故時，即時用LINE、警察廣播電台或播打110回報，讓警方能把握機先立即疏處。
警方也要求司機們共同守護女性乘客的人身安全，提升乘客對於搭小黃的安全感。對於警方的宣導，運將朋友們都表示願意配合，相信民眾的安全感提升之後，生意也會更好。
另外，年節假期民眾出遊交通流量增大，常會造成區域路段堵塞，長時間的塞車會影響民眾的心情，更容易引發民怨。為使用路人能在第一時間獲得最新的交通資訊，提前改道避開堵車路段，桃園警分局將與轄內計程車業者及司機合作，共同設立「桃園路況報馬仔」群組，希望能發揮即時改善的效果。
桃園分局表示，運用計程車駕駛們每天穿梭於桃園地區的大街小巷的特性，一旦發現事故或車多壅塞路段，立即利用智慧手機Line的功能，將照片及堵塞路段即時傳送，讓警方能更為精確掌握桃園的路況，除了及時派員疏導外，並由專人上傳分局臉書粉絲團發布訊息，提醒汽、機車駕駛提前改道。
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