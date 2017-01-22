育仁幼兒園舉辦愛心園遊會 所得全捐苗市公所專戶台灣好新聞報 (2017-01-22 08:22)
記者許素蘭／苗栗報導
苗栗市育仁幼兒園小朋友愛心不落人後，幼兒園將日前舉辦愛心園遊會義賣所得計新臺幣22683元，全數捐贈給苗栗市公所愛心專戶。昨天幼稚園小朋友與苗栗市長邱炳坤一起參與物資捐贈活動，小朋友滿滿的愛心令人感動，市公所也強調，一定會把他們的愛心送至弱勢家庭手中。
育仁幼兒園的家長及小朋友，透過捐出玩具等物資在愛心園遊會上義賣，園方特別請市公所將小朋友的愛心轉贈給需要關懷的弱勢家庭，小朋友對於能做善事幫助人都說很開心。邱炳坤嘉許幼兒園讓小朋友從小培養愛心是最佳的品德教育，並表示，除了育仁幼兒園外，市公所也要感謝苗栗東嶽府、賴阿梅、黃張桂英、徐喻萱、徐國銘、柳玫玟、還有許多不具名的社會各界人士對苗栗市弱勢家庭的關懷，今年除了苗栗市本地的善心人士捐贈物資外，還有外縣市的朋友也加入關懷苗栗市的行列，預估可幫助三百六十戶弱勢家庭過好年。
而苗栗市民賴阿梅更是年年捐贈白米一千斤，他們的善行令人感動，社會因這些愛心變得更溫暖，也期盼有更多人及團體能加入行善列車，讓更多弱勢家庭受到關懷與協助。
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