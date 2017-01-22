讓竹科人免奔波 埔頂戶政便民工作站擴大服務台灣好新聞報 (2017-01-22 08:22)
記者季大仁／新竹報導
新竹市東區戶政埔頂便民工作站啟用一年多來深受民眾好評，讓埔頂聯里、科學園區民眾不用跑到市區，就能就近辦理戶役政業務，服務超過2千4百人次。今年起更擴大服務項目，開放委託辦理印鑑及本人跨區申請印鑑等業務，民眾直呼便利。
東區戶政主任徐俊榮表示，民政處為讓埔頂聯里、科學園區民眾更便利，不須跑到市區辦理戶役政業務，在埔頂派出所3樓設置埔頂聯里戶政便民工作站，提供戶政服務，今年更擴大服務，增加印鑑辦理申請相關服務。
東區戶政埔頂便民工作站表示，民眾可就近到工作站申辦戶籍相關業務，免受路途奔波之苦，經統計自104年12月1日正式掛牌服務以來，截至105年底共服務2,404人次，受理案件6,126件，成效頗佳。
埔頂聯里居民張先生表示，以往辦理戶政業務還要花30分鐘車程到市區，找車位還要額外花費時間，工作站啟用後只要5分鐘就可以辦理戶政，新增服務項目後更是方便。
徐俊榮主任溫馨提醒市民，工作站服務時間為上午9時至下午4時(中午休息1小時)，除受理戶籍文件核發、戶籍登記案件外，還有提供戶籍異動跨機關(包含健保、壽險公會)通報便民服務；惟受限於人力配置及組織權限問題，姓名(統一編號)變更、生育津貼請領及自然人憑證等業務無法受理，仍需至本所辦理。
徐俊榮主任同時亦表示，戶政工作一向與民眾生活息息相關，民眾對戶政機關服務感受，是對政府施政滿意最直接的指標，未來仍將秉持市長的施政理念，帶領東區戶政全體同仁提供民眾更優質、便捷的服務，讓所有市民有耳目一新的感受。
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