記者季大仁／新竹報導

文化創意產業園區，具有結合文化資產元素而激盪出文化創意火花，自2011年起，每逢春節所推出的傳統藝術及民俗展演活動，也成為大臺中地區新年行春的不二首選，今(2017)年規劃從大年初三（1/30）至初九（2/5）一連七天，推出臺灣、大陸、印尼無形文化資產春節展演活動，文資局邱建發副局長20日宣布今年的活動特色，並邀請印尼日惹藝術學院(Institut Seni Indonesia Yogyakrata)院長 Mr. Hanggar、唐龍藝術王鎮亞總經理出席，熱情邀請全國民眾，在春節期間來臺中文創園區行春，感受與眾不同的傳統文化盛宴。

邱建發副局長表示，文化部文化資產局從2011年開始舉辦兩岸春節民俗廟會，今年已是第7年，自2013年起，又加入國際性無形文化資產展演，以文化資產內涵結合民俗藝術展演，如今已成為大臺中地區民眾及各地返鄉親友、觀光客旅不會錯過的春節必遊景點之一。今年推出三項主題展演活動：「大陸河北春節民俗廟會」、「看見印尼‧守護臺灣－2017無形文化資產交流展」及「臺灣傳統藝術民俗團隊表演」，民眾不用出國、不用買票，只要早點來佔個好位子，就可同時欣賞來自大陸、印尼及臺灣的無形文化資產演出。

這次展覽既稀有又珍貴，推出印尼被聯合國教科文組織登錄的7項無形文化資產，包含5項代表作名錄之印尼皮影戲、印尼短劍、蠟染、搖竹、峇里島傳統舞蹈，其中蠟染同時入選為最佳示範實踐名冊；2項急需保護名錄薩曼舞及諾肯袋。並與12項臺灣無形文化資產潛力名錄，進行文化展演活動交流，讓民眾體驗無形文化資產的多元樣貌，感受印尼與臺灣對無形文化資產的保存維護與回應，看見印尼神祕而豐富的無形文化資產世界；守護臺灣傳統文化的生命力。

展覽將印尼無形文化資產分為七大主題區，以情境式展示、工具材料及其典故等相互交織出各項印尼無形文化資產的莊嚴與浪漫。一進展區，邀請民眾更換蠟染製印尼「紗龍」(sarung)，體驗身著當地風情的傳統服飾，遊藝於「看見印尼‧守護臺灣」的展場中，除了觀賞豐富的靜態展示外；還可動手體驗印尼蠟染的蠟繪、峇里島及有趣的搖竹演奏。



1月30日至2月5日的春節連假期間，邀請來自印尼日惹藝術學院(Institut Seni Indonesia Yogyakrata)為本展覽規劃絕無僅有、第一次於舞台上表演的「印尼樂舞影戲」，內容結合印尼皮影戲及峇里島傳統舞蹈的聯合對演，搭配爪哇與峇里島不同樂調的甘美朗及燈光音效的場景轉換，讓現場觀賞民眾能深度體驗無形文化資產的多元面貌。

為配合展演主題，規劃有印尼及臺灣無形文化資產工作坊，於「印尼傳統藝術工作坊」邀請印尼日惹藝術學院的師資及專家，於新春假期與228連假期間，帶領民眾探索最道地、多元活潑的課程，實際感受印尼傳統藝術之美的魅力；「臺灣傳統技藝工作坊」則於2月至4月展覽期間，逢例假日開課，邀請多位藝師及團隊，指導民眾嘗試「臺灣燈籠」、「原住民編織」、「布袋戲」、「臺灣皮影戲」、「糊紙」、「歌仔戲」等傳統技藝，親身體驗臺灣傳統藝術的文化底蘊。一共有24堂工作坊，每堂課程限額20名學員報名參加，活動內容精彩可期！