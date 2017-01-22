記者張朝福／嘉義報導

點石成「猴」！2016石猴藝術戶外創作賽去年12月18日至29日於文化局音樂廳廣場登場，30名藝師同場競技，得獎名單今(21)日出爐並由嘉義市長涂醒哲頒獎，第一名吳潔蓉「甲你攬條條」、第二名詹哲雄「相親相愛一家親」、第三名劉安正「猴砌陶」。

「石猴是嘉義的驕傲！」涂市長表示，有70年以上歷史的石猴雕刻，展現強大生命力，是在地工藝象徵，更是素樸藝術的具體呈現，藝術不僅要往上提升也要往下扎根，除了繼續舉辦創作賽及徵件賽外，市府更積極辦理國際大型石猴雕刻創作營，除了國際交流帶來更多創意及視野外，也將嘉義市的藝術能量傳播出去。

第1名吳潔蓉與夫婿陳永松

接觸石雕三年的吳潔蓉說，石雕藝術帶來腰痠背痛及灰頭土臉，不只讓她吃盡苦頭，家人也常常不捨要她善待自己；然而，興趣支持著吳潔蓉一路堅忍，不斷挑戰自己體能和技巧時，獲得亮麗成績的回報，2015第一次參加「猴厲害石雕徵件比賽」獲在地組第一、2016年「石雕徵件比賽」獲優選、此次戶外賽再度掄魁。

戲稱自己是「搬石頭工」的吳潔蓉先生陳永松，從沙坑國小校長退休，他描述49年次的妻子吳潔蓉藝術天分高，從小就是繪畫比賽的常勝軍，婚後成為家庭主婦，40多歲時跟高中生一起參加聯考，考取嘉大美術系，從此徜徉藝術領域，油畫、水墨都有不錯表現。吳潔說，97年參加民雄文教基金會辦理的石雕班後，發現石雕是她想要追求「能保存較久」的藝術，自己拜師蔡永武門下，並在老家布置了工作室從事創作。

詹哲雄出身猴雕世家，父親詹龍藝猴雕創作第一人，母親詹林蕊、弟弟吳黃杰、妹妹詹黃羅、妹婿黃欽等都從事石猴創作，此外，詹哲雄也是吉他高手，經常演出。

文化局表示，本次石猴藝術戶外創作賽作品即日起至3月26日於博物館2樓石猴特展區展出，歡迎參觀。