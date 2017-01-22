歲末關心獨老 魏明谷訪二林鎮慈恩致贈加菜金台灣好新聞報 (2017-01-22 08:32)
記者張文熹／彰化報導
歲末迎春之際為關心獨居老人及老人福利機構住民長輩，彰化縣長魏明谷21日上午拜訪二林鎮慈恩老人養護中心，致贈春節加菜金及發放福袋，提前慶祝新的一年到來也祝福長輩們健康平安。
縣長魏明谷表示，因醫學進步及健保制度的實施，現代人活得較長壽，為了讓長壽生活更有意義，照顧老人的機構一間接著一間的成立，讓長者可以過團體生活，彼此作伴。年節將近，為了讓長輩也可以享受過年的氣氛，因此準備年節禮品給長輩，看到這些長者開心的笑容，可見在機構內的團體生活讓他們感到快樂。
慈恩老人養護中心董事長謝明月指出，每一年，在過年前，為關懷在外獨居老人或中低收入的老人，養護中心會接送他們前來一起提前過年，物資的提供則是由社會各界共同支持，今年也有美髮師前來為老人家義剪關懷老人。
縣衛生局長葉彥伯指出，彰化縣65歲以上老人人口至105年12月底有182,962人，占全人口1,287,146人的14.21%，目前有50家老人福利機構至106年1月統計約有1,900位長輩入住受照顧，縣府積極認真照顧老人，投入大量預算，各個機構的服務品質也愈來愈好，硬體設備和環境衛生都值得肯定，可和先進國家比擬，希望讓每位長者都能活到老、健康到老、快樂到老、長壽到老。
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