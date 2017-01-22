記者陳昭宗／雲林報導

為解決垃圾問題，營造宜居環境，縣長李進勇宣示自106年1月1日起，全縣強力推動垃圾分類及減量工作，20日晚間斗六市公所一名清潔隊員在執行破袋稽查時遭受不滿民眾肢體推擠，21日下午縣府秘書長黃玉霜、斗六市長謝淑亞、環保局長林長造、警察局長黃明昭、新聞處副處長黃俊彥等特前往斗六市清潔隊部表達鼓勵打氣。

秘書長黃玉霜表示，對於清潔隊員因執行公務而遭受民眾動口、甚至動手的對待，相當不捨，而對隊員堅持職責所在，進行破袋稽查，耐心說明、宣導的態度也給予加油打氣。再者，為了縣民共同的居住環境，垃圾依法強制實行分類工作勢在必為，這工作有賴清潔隊夥伴們的把關落實，加上環保局、公所及相關部門及人員的共同資訊宣導，一定要加強觀念灌輸、逐步養成民眾的習慣、落實政策，方能營造清新雲林。

環保局長林長造表示，清潔隊員的執勤工作尊嚴不容踐踏，將依法捍衛公權力；同樣事件發生在105年7月26日大埤鄉清潔隊員傍晚收垃圾，並同時進行垃圾分類宣導以及稽查，因此導致垃圾車稍延誤，有一民眾未垃圾分類，又不滿等太久，居然與稽查員對嗆，事後清潔隊員由大埤清潔劉隊長及環保局陪同隊員於當地大埤分駐所告以妨礙公務及公然污辱，期盼當清潔隊員堅持垃圾分類，強力勸導和執行時，民眾不但不該生氣，反而應該為清潔隊員的盡忠職守鼓掌。如果民眾能再將可回收物品清洗乾淨、堆疊整齊，給清潔隊員方便，則更令人感佩。

林長造亦指出，環保工作要做好，光靠環保局及公所清潔隊絕對事倍功半，必須全體縣民齊心齊力協助才可達成。希望民眾體諒清潔隊員的辛苦，也要有垃圾回收的新觀念，縣府透過宣導、勸導及開罰多管齊下，去年針對垃圾未分類，共開出102張罰單(1200元)，今年亦已開出8張(斗六公所10張)，期盼民眾全力配合；落實分類回收再利用的工作，不僅讓公所有一筆小財源，更是提升生活品質、愛地球的具體表現。