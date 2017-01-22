（中央社記者顏伶如波特蘭21日專電）美國亞特蘭大驚傳孩童上學途中遭狗攻擊，其中一名6歲男童被咬死。警方原本僅以過失輕罪罪名逮捕小狗飼主，但後來追加上一條過失殺人罪，移送法辦。



這起震驚全美的孩童遭狗咬死事件，再度引發有關鬥牛犬是否可能危害社區安全的激辯。



住在亞特蘭大西南部的6歲男童巴拉特茲（Logan Braatz），17日早上7時30分與其他孩童在走路上學途中，遭到兩隻小狗兇惡攻擊。



目擊者對當地警方表示，巴拉特茲被咬到傷重倒地，另一名5歲女孩桑德斯（Syari Sanders）也渾身是傷，躺在地上。巴拉特茲被緊急送醫仍宣告不治，重傷的桑德斯目前仍在亞特蘭大兒童醫療中心住院中。



根據警方調查，這兩隻狗分別是混種鬥牛犬與邊境牧羊犬，飼主是塔克（Cameron Tucker）。塔克在17日被亞特蘭大警方以過失輕罪罪名逮捕，但18日又追加一項過失殺人罪罪名，將他移送法辦。



事件發生後，部分當地居民向亞特蘭大市議會陳情，要求立法全面禁止飼養鬥牛犬，或對飼養鬥牛犬訂定限制。



就在事件發生的48小時之後，市議員巴特姆斯（Keisha Bottoms）便針對如何打擊不負責任的小狗飼主提出草案。



塔克的律師艾克斯姆（Cinque Axam）接受媒體訪問時表示，對於發生如此事件，塔克感到非常震驚與難過，因為塔克也有年僅6個月大的女兒，平日都跟這兩隻狗一起生活，「這兩隻小狗就像他的家人一樣。」



艾克斯姆表示，塔克平常將狗養在家裡，後院也有籬笆，當17日早晨聽說有孩童被狗咬傷時，塔克立即外出尋找自家的小狗。



艾克斯姆說，究竟這兩隻小狗是如何跑到外面，仍需進一步調查。不過，有鄰居接受媒體訪問時表示，曾經見這兩隻狗在路上遊蕩，只是不曾出現攻擊行為。1060122