印度東部列車出軌 至少23死約百傷中央社 (2017-01-22 08:35)
（中央社新德里21日綜合外電報導）官員今天表示，印度東部1列特快車出軌，造成至少23人死亡，約100人受傷。
印度的鐵路運輸系統規模龐大，全世界數一數二。
法新社報導，希拉克漢德（Hirakhand）旅客列車的7節車廂與車頭昨天晚間11時，在安德拉省（Andhra Pradesh）維濟亞訥格勒姆（Vizianagaram）的庫雷拉（Kurera）車站附近出軌。
東海岸鐵路公司（East Coast Railways）發言人米西拉（J. P. Mishra）告訴法新社：「13人證實死亡，數十人受傷。傷者已送往附近2間醫院。」
他說，鐵路公司與地方政府官員已展開救援行動，並派遣救援列車疏散旅客。
米西拉沒有透露出軌原因。
列車從雅達坡（Jagdalpur）出發，預定前往奧里薩省（Odisha）的首府布班尼斯瓦（Bhubaneswar）。維沙哈巴南巿（Visakhapatnam）是最靠近出軌地點的城市，相距將近160公里。
海線列車已暫時停駛。（譯者：中央社周莉芳）1060122
關鍵字：
上一則：川普祝賀團成員贈葉望輝紀念品
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
美顧問:「一中政策」不可協商 中美可重開談判【北京新浪網】
川普夫人送禮蜜雪兒 網友KUSO逼問裝啥【中央社】
川普驚異奇航駛向全球 黑天鵝起飛 【中央社】
【川普就職】川普將宣誓就職 柯林頓夫婦連袂出席【NOWnews今日新聞】
一見鍾情 流浪狗脫逃犬舍尋「真主」【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》