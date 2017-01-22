川普祝賀團成員贈葉望輝紀念品中央社 (2017-01-22 08:30)
台中市長林佳龍與時代力量立委林昶佐在台灣同鄉會新春年會，向長期支持台灣的學者葉望輝致贈紀念品。中央社記者廖漢原華盛頓攝影 106年1月22日
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上一則：美民眾攜女走上街頭 諷川普
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