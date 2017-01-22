墨西哥總統與川普通電話 兩人同意會晤中央社 (2017-01-22 08:07)
（中央社墨西哥市2017年1月21日綜合外電報導）墨西哥總統府發表聲明說，墨西哥總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）今天早上與美國新科總統川普（Donald Trump）通電話，兩國領導人同意於不久會晤。
聲明說，潘尼亞尼托告訴川普，墨西哥希望與北方鄰邦開誠布公對話，且雙方領袖對此舉將會為兩國帶來良好結果表達信心。
關鍵字：
上一則：抗議川普大聲說
下一則：甘比亞新總統說 局勢穩定就返國
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
美顧問:「一中政策」不可協商 中美可重開談判【北京新浪網】
川普夫人送禮蜜雪兒 網友KUSO逼問裝啥【中央社】
川普驚異奇航駛向全球 黑天鵝起飛 【中央社】
【川普就職】川普將宣誓就職 柯林頓夫婦連袂出席【NOWnews今日新聞】
一見鍾情 流浪狗脫逃犬舍尋「真主」【中央社】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》