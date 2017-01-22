（中央社墨西哥市2017年1月21日綜合外電報導）墨西哥總統府發表聲明說，墨西哥總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）今天早上與美國新科總統川普（Donald Trump）通電話，兩國領導人同意於不久會晤。



聲明說，潘尼亞尼托告訴川普，墨西哥希望與北方鄰邦開誠布公對話，且雙方領袖對此舉將會為兩國帶來良好結果表達信心。