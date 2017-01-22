（中央社華盛頓2017年1月21日綜合外電報導）川普美東時間20日中午一宣誓就職成為美國第45位總統，川普主政下的新白宮官網上，包括男女同志雙性戀者及跨性別者（LGBT）、氣候變遷、健保及公民權利等頁面也立即跟著消失。



美國哥倫比亞廣播公司（CBS）、科技網站「Motherboard」報導，這項變化發生於中午，歐巴馬政府將白宮官網「whitehouse.gov」移交給川普團隊後。



白宮的LGBT族群官方網頁「WhiteHouse.gov/LGBT」，目前不是鼓勵訪客轉而在川普（Donald Trump）總統的網頁註冊更新，就是呈現不能連結的網頁狀態，寫著：「已無法搜尋到您要求的網頁『lgbt』。」



除了正式移除氣候變遷的專用網頁「http://www. whitehouse.gov/energy/climate-change」，川普主政下的白宮也同時刪除所有明確提及「氣候變遷」及「全球暖化」的用詞。



取而代之的是川普「美國優先」能源計畫貼在官網上。這項計畫呼籲取消相關法規，包括前總統歐巴馬（Barack Obama）時代為了對抗全球暖化成因的「氣候行動計畫」（Climate Action Plan）。



一名推特使用者也注意到，有關殘障人士的網頁也無法連結了。（譯者：中央社周慧盈）