甘比亞新總統說 局勢穩定就返國中廣新聞網 (2017-01-22 08:10)
甘比亞新總統巴羅說，局勢穩定後就返回國。
新總統巴羅上月贏得總統選舉，敗選的賈梅總統一度不肯交出政權，迫使巴羅前往賽內加爾，並解在塞內加爾甘比亞使館，宣誓就職。
在聯合國施壓下，賈梅終於同意交出政權，流亡海外。
（圖片取自網路）
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