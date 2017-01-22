甘比亞新總統巴羅說，局勢穩定後就返回國。



新總統巴羅上月贏得總統選舉，敗選的賈梅總統一度不肯交出政權，迫使巴羅前往賽內加爾，並解在塞內加爾甘比亞使館，宣誓就職。



在聯合國施壓下，賈梅終於同意交出政權，流亡海外。



（圖片取自網路）



