義遭雪埋飯店11人獲救 23人仍受困中央社 (2017-01-22 08:05)
（中央社義大利本尼2017年1月21日綜合外電報導）義大利救難人員今天從遭雪崩掩埋的飯店中拉出4名生還者，並表示，他們依然希望，能將目前仍困在瓦礫堆中的23人救出一部分。
連同今天的獲救人數，目前生還人數總計有11名。
這家里戈彼亞諾飯店（Hotel Rigopiano）內昨天有4名兒童和2名母親獲救，使山地警察和消防隊員今天能維持高昂的士氣。
不過已進入第3天的救難作業愈來愈像是和時間賽跑，大家都擔心，即使現在還存活的受困者，仍可能在獲救前即喪命於低溫。
關鍵字：
上一則：抗議川普大聲說
下一則：粉紅姊妹潮席捲華府 抗議川普
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
美顧問:「一中政策」不可協商 中美可重開談判【北京新浪網】
川普夫人送禮蜜雪兒 網友KUSO逼問裝啥【中央社】
川普驚異奇航駛向全球 黑天鵝起飛 【中央社】
【川普就職】川普將宣誓就職 柯林頓夫婦連袂出席【NOWnews今日新聞】
一見鍾情 流浪狗脫逃犬舍尋「真主」【中央社】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》