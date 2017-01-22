（中央社義大利本尼2017年1月21日綜合外電報導）義大利救難人員今天從遭雪崩掩埋的飯店中拉出4名生還者，並表示，他們依然希望，能將目前仍困在瓦礫堆中的23人救出一部分。



連同今天的獲救人數，目前生還人數總計有11名。



這家里戈彼亞諾飯店（Hotel Rigopiano）內昨天有4名兒童和2名母親獲救，使山地警察和消防隊員今天能維持高昂的士氣。



不過已進入第3天的救難作業愈來愈像是和時間賽跑，大家都擔心，即使現在還存活的受困者，仍可能在獲救前即喪命於低溫。