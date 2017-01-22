抗議川普 華府國家廣場人山人海中央社 (2017-01-22 08:10)
美國總統川普上任後、21日在首都華府擠滿抗議人潮，有民眾手持大便造型的川普，一路行經國家紀念碑與非裔美國人博物館周圍。中央社記者鄭崇生華盛頓攝 106年1月22日
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上一則：母攜女抗議川普 「別性騷擾我」
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