華府人潮抗議川普 粗估逾50萬中央社 (2017-01-22 08:10)
華府市中心街頭21日擠滿抗議人潮，媒體粗估至少逾50萬人，超過原先預計的20萬人，現場維持秩序的警方目測更說可能達百萬人。中央社記者鄭崇生華盛頓攝 106年1月22日
關鍵字：
上一則：母攜女抗議川普 「別性騷擾我」
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- BOTTEGA VENETA 小羊皮編織三層拉鍊手提包(橘)
- 【STEIFF德國金耳釦泰迪熊】Trixi Triceratops 三角龍(動物
- MIDO Multifort Chrono Valijoux計時碼錶-黑/44mm
- 【Michael Kors】懵懂高雅晶鑽計時腕錶(MK2580)
- 【時尚屋】千億胡桃4尺碗碟櫃UZ6-370-6(餐櫃 收納櫃 碗碟櫃
- 【SANUK】十字繡印花娃娃鞋-女款SWF10811 CHGH(灰色)
- 【Ogival】愛其華 雅仕真鑽機械腕錶-銀/43mm(3362AJGS銀)
- 【REEBOK】多功能鞋 The Pump Izarre 慢跑運動懶人鞋 果凍
- 【TISSOT 天梭】MOTO GP 時尚三眼限量男用腕錶(42mm/T02741
- 【時尚屋】胡桃新格3.5尺書桌5U6-214-735(書桌 辦公桌)
美顧問:「一中政策」不可協商 中美可重開談判【北京新浪網】
川普夫人送禮蜜雪兒 網友KUSO逼問裝啥【中央社】
川普驚異奇航駛向全球 黑天鵝起飛 【中央社】
【川普就職】川普將宣誓就職 柯林頓夫婦連袂出席【NOWnews今日新聞】
一見鍾情 流浪狗脫逃犬舍尋「真主」【中央社】