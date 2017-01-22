粉紅姊妹潮席捲華府 抗議川普中央社 (2017-01-22 08:10)
美國總統川普上任後第2天、全美多地21日出現抗議人潮，首都華府粗估至少有50萬人走上街頭，訴求不同議題表達同樣抗議川普的心聲。中央社記者鄭崇生華盛頓攝 106年1月22日
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