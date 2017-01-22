精品品牌LOEWE創意總監Jonathan Anderson，形容品牌最新時裝系列——2017秋冬男裝系列，宛如青少年的幻想一般，為無拘無束衣著，定義當代風尚。本季將現代的兩極——後工業化的拼貼及完全個人主義的風格合而為一，創造出一種分裂的美學，整個系列中可以明顯看見多個經仔細配襯後，同時集結構與解構於一身的造型。

▲精品秋冬男裝皮革彩虹大衣超時髦。（圖／公關提供）

如其中一個黑色皮革套裝，以加入圍裙細節的Polo衫為藍本，讓人猶如走入理想工廠，為看似工作服的造型，帶來顛覆性的轉折及令人興奮的反叛情意。整體而言，經仔細研發後的服飾，帶著青少年的叛逆氣質，結合細緻訂製細節，反映了當代藝術的絕美工藝。 高科技實驗性設計及大膽奪目的用色，則於多款大衣設計上大放異彩。如運用粉藍色剪羊毛的雙排扣大衣，用上全件浸染技術製作而成；又或是連綿彩虹相間的雙排扣大衣，則是用上12種鮮色皮革仔細拼縫而成，視覺上帶來令人為之一亮的效果。

▲精品秋冬男裝。（圖／公關提供）

此外，系列包括多款以政治宣傳為靈感圖案綴於服裝之上，如將虛構報紙圖像及品牌典藏結集《Past Present Future》的相片，以絲印綴於服裝。整體服裝結構組合，則以連接不同的製作手法及概念為本，如服裝上的補釘、交錯疊印而成的蘇格蘭格紋圖案、攝影圖像元素和層次巧妙的刺繡，皆創作於本季各款服飾的細節。

▲精品秋冬男裝。（圖／公關提供）

經實驗性重新演譯的多款男裝基本款服飾，亦可見於本季系列，新品如綴有創意流蘇的愛爾蘭漁夫橫紋毛衣，及於麻質風衣加入小牛皮作胸前擋風襟片，皆是本季新作。品牌經典之作如反摺漁夫褲，及不對稱襯衫，則以不同修飾手法及布料再作演譯。



秉承品牌傳統，LOEWE將整個系列的形象照，收錄於每季發表的精裝專書Publication #14，由M/M(Paris)雙人設計師為美術指導、Jamie Hawkesworth擔任攝影師，並於馬德里發電廠，及1970年代前衛建築師Fernando Higueras、位於馬德里的地下家居工作室兩地取景。