（中央社華盛頓21日綜合外電報導）加拿大總理辦公室發表聲明說，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天與美國新科總統川普（Donald Trump）交換意見，討論貿易議題並恭賀川普就職。



聲明表示，「杜魯道總理和川普總統重申，加拿大和美國雙邊關係至關重要，並討論各種相互利益領域議題。杜魯道總理特別指出，加美經濟關係特別深切，加拿大是美國35個州的最大出口目的地。」1060122