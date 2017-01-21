山葉盃足球決賽 台南文化國小奪冠中央社 (2017-01-21 22:30)
YAMAHA CUP（山葉盃）足球總決賽21日在台中進行，台南市文化國小以1比0擊敗新市海洋，奪得本屆賽事總冠軍。（YAMAHA CUP提供）中央社記者李晉緯傳真 106年1月21日
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