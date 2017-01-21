（中央社台北21日電）第106018期今彩539開獎，中獎號碼33、15、17、21、08。派彩結果，頭獎槓龜。



貳獎199注中獎，每注可得新台幣2萬元；參獎6557注中獎，每注可得300元。



3星彩中獎號碼734，正彩10注中獎，每注可得1萬2500元。



4星彩中獎號碼6160，正彩4注中獎，每注可得12萬5000元。



實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。1060121