今彩539 頭獎槓龜中央社 (2017-01-21 22:09)
（中央社台北21日電）第106018期今彩539開獎，中獎號碼33、15、17、21、08。派彩結果，頭獎槓龜。
貳獎199注中獎，每注可得新台幣2萬元；參獎6557注中獎，每注可得300元。
3星彩中獎號碼734，正彩10注中獎，每注可得1萬2500元。
4星彩中獎號碼6160，正彩4注中獎，每注可得12萬5000元。
實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。1060121
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- HAPPYHOME 詠昶淺胡桃2.7尺碗盤櫃UZ6-345-3
- BEHRINGER MX-400 混音器
- SKECHERS (女) 健走系列 GO Walk 3 - 14045BKW
- 【CASIO 卡西歐】金色大方 不鏽鋼 太陽能 指針型石英 男錶(
- 【時尚屋】大展胡桃5尺石面餐櫃UZ6-368-7(餐櫃 收納櫃 碗碟
- 【A.S.O】挺力氣墊 油感牛皮魔鬼氈奈米氣墊皮鞋(茶)
- MD 15公尺扁線高畫質HDMI 1.4a傳輸線-24K鍍金接頭
- T.C.STAR TCS1200BK HI-FI藍芽喇叭
- 【3M】58度博視燈 CL5000 單臂座夾兩用燈(洗鍊銀)
- MIDO Belluna 經典真鑽機械女錶-銀/33mm
2017年12生肖財運大比拼！屬牛財運最佳【北京新浪網】
金價錄得第四周上漲 投資者期待特朗普政策明朗化【北京新浪網】
省領導為外來務工人員送行【北京新浪網】
檢查部署地鐵春運安保工作【北京新浪網】
索羅斯：特朗普當選是普京的陰謀 歐洲也危險了【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》