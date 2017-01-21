（中央社記者潘智義台北21日電）樂視打算入股北美知名電視品牌Vizio，因財務危機，尚未完成交易，包括為Vizio代工電視的瑞軒、為樂視代工手機的仁寶旺年會，樂視動向都成為媒體焦點。



樂視是中國大陸新興的電視、手機品牌，從視頻、電子商務跨足電視、手機品牌銷售，更與傳統的中國8大電視品牌較勁，尤其樂視透過0元電視搭配內容銷售的策略，成功搶下不少市場。



不過，樂視去年傳出財務危機後，部分為其代工製造的台廠遭受拖累。為其代工手機的仁寶在2016年11月23日指出，從事代工業務客戶有龐大且高價值的自有材料存放於仁寶，迄9月底，對樂視的應收帳款總金額為新台幣82.9億元，其中逾期1至180天的金額為42.5億元，應提列備抵呆帳金額為1.16億元。



仁寶總經理陳瑞聰日前在旺年會在記者追問下強調，對大客戶樂視有信心，應可度過危機。



瑞軒是Vizio的股東，也為其代工生產電視，樂視擬入股Vizio，也要買下瑞軒持有的Vizio股權。市場看好瑞軒賣股獲利，也可望為樂視代工製造電視；但樂視傳出財務危機後，日前舉行旺年會的瑞軒也被媒體追問樂視買Vizio股權的事。但瑞軒董事長吳春發說，應由Vizio董事長王蔚回答。



從美國來台參加瑞軒旺年會的王蔚回應，樂視入股Vizio的契約還在進行，因簽保密協議，不便多說。對於樂視近來的財務狀況，他不諱言，樂視的財務狀況，與 3年前洽談投資入股之際大不相同，那時財務還不錯；之所以願意接受樂視投資入股，主因當初對方開價較高。1060121