















為了要加強公共安全、解決違章建築拆不完的問題，營建署研擬修法，未來沒有自行拆除違建者，會處4萬到50萬元，而且會連續罰。同時，罰鍰對象，也從原始建造人，擴及到土地所有權人，以及使用者。有房仲業者表示，如果修法通過，房市也會有所影響。加速趕工，持續拆除違建。面對全台各地，違章建築拆不完的現象，營建署研擬修法，要將違建的罰鍰對象擴及到土地的所有權人，和使用者，而且如果沒有自行拆除的話，可處4萬到50萬元罰鍰，還能連續罰。==內政部營建署 副署長 王榮進==先用處罰的方式要求這個違建要自行拆除那而且可以用連續處罰的方式處罰之後 違建還是不拆除的話那再由縣市政府 去執行拆除節省地方政府的執行的人力又可以達到 遏止違建的這樣的一個效果根據統計，截至去年11月為止，全台有66萬多件，尚未拆除的違建，在六都裡，以新北超過20萬、高雄超過12萬、台北8萬多件最多，其他三都，也分別有5萬、7萬、2萬多件。房仲業者認為，要是修法通過，對房價也會有影響。==房仲業者 徐佳馨==頂加這樣子的一個標的或者是說 其他的一個違建因為使用空間增加所以在承接的意願度上面通常都會比較高那價格也會比較貴未來可能會有一些比如說檢舉人的具備具體的一個事實來去做一個檢舉 所謂的連續罰款這種做法的話 那我們也會相信它在這類的所謂產品的一個接受度上面來說它會有一定程度的影響原先是「加分」項目的頂樓加蓋，未來將變成「扣分」要素，房仲業者也表示，這可能會減緩新違建的產生。營建署說明，新修法預計在春節過後提報政院、要是通過，就會送立院審核。記者 曹晏郡 吳其昌 台北報導