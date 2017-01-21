復興航空去年11月22日無預警停飛解散，交通部緊急指派華航集團接手復興航線到2月15日，民航局今天上午宣布，在19日已經完成復興的航權分配，並報交通部核定，受關切的國內線不會中斷，2月16日起，台北-花蓮由立榮航空經營，台中-花蓮航線由華信航空經營



復興停飛解散後的航權分配，終於在週四達成初步共識，其中，備受關注的花蓮航線，確定不會斷航，2月16日起，台北花蓮航線由立榮經營，台中花蓮由華信經營。



==民航局企畫組組長 陳昭瑜 vs. 記者==

我們是分配航權

那他們取得航權以後

他們再去做有關 他們航班的安排

有瘦(賠錢)綁肥(賺錢)

這樣的狀況嗎

有這樣子的政策配合事項



復興停飛後花蓮航線由華信航空救火經營，業者大喊慘賠，也讓外界憂慮花蓮航線是否可能中斷，經過民航局多次協商，以"賺錢"綁"賠錢"模式完成分配，接手花蓮航線的華航和長榮集團，也能同時分配到復興過去最賺錢的上海航線，雖然復興航權分配順利完成，但勞資爭議依然沒有落幕，台北市勞動局20號原訂照開第七次勞資協商會議，但復興航空以還在清算資產為由請假，資方無人出席讓協商會議流會。



==北市勞動局勞動基準科科長 黃毓銘==

公司是有來請假

就是說因為他們目前清算人

目前還在向法院申報當中

等於(協商)是要往後遞延到

兩邊之間的代表

是不是有更換 這樣子



勞動局已發函限期復興提出協商代表名單，若復興航空公司拒不改善，勞動局將依職權代為指定資方協商代表，復興企業工會則喊話，如果資方繼續閃躲，絕對會發起更激烈抗爭。







