農曆年節期間，不少民眾會到廟宇走春祈福，老家在屏東楓港的總統蔡英文，計劃在大年初一，前往屏東車城的土地公廟發紅包，由於去年剛當選時，原訂的發紅包行程，受到台南地震取消，蔡英文今年首度發放紅包，屏東鄉親們更加期待。



即使天氣轉冷，屏東車城土地公廟人潮依舊不少，廟前寬廣的停車場，和周邊的街道，已經整理乾淨，因為傳出總統蔡英文，預訂在大年初一，將到廟宇前發放紅包，讓屏東鄉親們相當興奮。



==車城福安宮主委 陳泰崇==

過年初一11點半

他會發紅包

然後再跟全國的國民拜個早年



老家在屏東楓港的總統蔡英文，自從當選後，祖厝成了熱門觀光景點，今年原計畫將在祖厝前發紅包，不過，縣府擔心楓港村街道狹小擁擠，過年期間，維安管制影響往返台東和墾丁交通，因此改選在車城廟宇前發紅包。



==楓港民眾==

擁擠也是可以過

難道會人踩人嗎



==楓港村長 林榮吉==

我們楓港鄉親是極力希望

我們總統是楓港人

會到我們楓港福安宮

或是楓港老人活動中心

來發送第一次總統就任的紅包



由於去年蔡英文剛當選時，已排定農曆新年期間，南下發紅包，受到台南地震影響取消，改為廟宇祈福，今年將是首度發紅包。



記者 屏東報導



