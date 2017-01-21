















復興航空，在去年11月22號，無預警停飛解散，而交通部，也緊急指派華航集團，來接手復興航線，到2月15號。民航局，在今天宣布，19號，已經完成復興的「航權分配」，並報交通部核定。至於倍受關切的「國內線」，是不會中斷的，從2月16號開始，台北到花蓮，由「立榮航空」經營，台中到花蓮，是由「華信航空」經營復興停飛解散後的航權分配，終於在週四達成初步共識，其中，備受關注的花蓮航線，確定不會斷航，2月16日起，台北花蓮航線由立榮經營，台中花蓮由華信經營。==民航局企畫組組長 陳昭瑜 vs. 記者==我們是分配航權那他們取得航權後他們再去做有關 他們航班的安排有瘦(賠錢)綁肥(賺錢)這樣的狀況嗎有這樣子的政策配合事項復興停飛後花蓮航線由華信航空救火經營，業者大喊慘賠，也讓外界憂慮花蓮航線是否可能中斷，經過民航局多次協商，以"賺錢"綁"賠錢"模式完成分配，接手花蓮航線的華航和長榮集團，也能同時分配到復興過去最賺錢的上海航線，雖然復興航權分配順利完成，但勞資爭議依然沒有落幕，台北市勞動局20號原訂照開第七次勞資協商會議，但復興航空以還在清算資產為由請假，資方無人出席讓協商會議流會。==北市勞動局勞動基準科科長 黃毓銘==公司是有來請假就是說因為他們目前清算人目前還在向法院申報當中等於(協商)是要往後遞延到兩邊之間的代表是不是有更換 這樣子勞動局已發函限期復興提出協商代表名單，若復興航空公司拒不改善，勞動局將依職權代為指定資方協商代表，復興企業工會則喊話，如果資方繼續閃躲，絕對會發起更激烈抗爭。