SBL明星賽21日在新莊體育館熱烈開打，主秀紅白明星對抗賽在嘻哈歌手葛仲珊的歌聲中火熱展開，兩隊激戰四節過後以123比123平手收場。

明星賽便是各家球員大秀身手的好時機，布拉（Sim Bhullar）、菲爾普斯（Eugene Phelps）紛紛有精彩爆扣演出，尤其是菲爾普斯完全不會放過任何轟炸籃框的機會，讓現場球迷歡呼連連。

不讓洋將專美於前，施顏宗、宋宇軒等人也有灌籃演出，展現本土球員的勁爆體能，較令人可惜的是蔣淯安本有快攻灌籃機會，卻遭賀夫（Herve Lamizana）犯規阻撓，讓球迷沒有眼福觀賞矮將扣籃的精彩畫面。

雙方在決勝第四節開始加強防守，比賽也越加精彩，李恩（Liam McMorrow）終場前想要扣籃硬生生被戴維斯（Quincy Davis）擋下，施顏宗撿到籃板後為明星紅投進追平分，明星白將球交由菲爾普斯執行最後一擊未果，雙方握手言和，一團和氣。

單場MVP由狂砍43分20籃板的菲爾普斯所獲得，他在賽後表示希望自己的表現有滿足到球迷、讓球迷開心：「球隊有通知我可以提前放假，但我選擇留下來打明星賽，想要讓球迷有個愉快的夜晚。」

明星白總教練顏行書也在賽後大讚菲爾普斯的態度，認為他盡情展現球技、展現自我的表現值得所有球員學習，也希望球迷有享受到這場籃球盛宴。

至於明星紅則是以呂政儒拿下27分最高，不過他在比賽中嘗試灌籃直到第4次才終於雙手灌進，對此他表示因為日前兒子出生的關係，最近都在醫院過夜照顧妻小：「睡眠不足、所以沒力啦！」

本場比賽另一亮點是由許皓程、陳志忠擔任裁判，雙方執法過程中也不斷有令人莞爾的搶戲鏡頭，尤其陳志忠和前隊友賀夫的互動更是有趣，在第四節末段「阿忠」還將賀夫吹判犯滿離場，讓場邊是歡笑聲不斷。