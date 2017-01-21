「格鬥之神」梅原大吾現身電玩展 表演賽秀翻全場NOWnews今日新聞 (2017-01-21 21:32)
電競品牌HyperX於今(21)日在台北電玩展上邀請到有「THE BEAST」之稱的梅原大吾，現場除接受素人玩家挑戰外，受訪時也對於職業選手之路侃侃而談。
梅原大吾擅長2D格鬥遊戲，是世界上著名的格鬥遊戲選手，並蟬聯國際大賽冠軍。在今天素人挑戰賽上，梅原大吾第一局直接擊敗素人選手，第二局在主辦單位要求上，左手拇指纏上膠帶和素人選手進行對決，但在左手限制的情況下，最後不幸落敗；接下來梅原大吾也和實況主基隆東進行對決，梅原大吾展現世界冠軍實力，Ryu一路壓制對手，最終取得勝利。
梅原大吾在賽事過後也接受台下媒體訪問，這是他第四次來到台灣，認為台灣的氣候比日本溫暖很適合工作。梅原大吾對於電競耳機使用表達相關看法，他表示使用耳機後自己的專注力好很多，如果有客製化的話就更好。梅原大吾也提到高知名度所帶來問題，他認為成名有很多粉絲會看他的比賽，這督促他更加努力，但也伴隨承受強大壓力。梅原大吾相當擅長角色隆，但是認為隆近期改弱不少，認為以前的隆比較強，關於這點可能回到日本後要多加練習。對於新角豪鬼也提出相關看法，他認為豪鬼在剛出的時候被認為應該要很強，但實際上並沒有想像中的強，可能要多研究一些策略才能把它完好。
HyperX表示，在接下來台北電玩展的幾天，鳥屎、小六等實況主也將陸續加入HyperX霸氣趴，和玩家近距離互動，現場還有多項好康和超殺優惠，有興趣的玩家不妨把握機會強往。
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