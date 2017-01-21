SBL明星賽21日於新莊體育館開打，在全場球迷的歡呼聲之中，雙方以123比123握手言和，是明星賽歷年來第三度平手收場。

SBL明星賽在第1季時最後一秒由林志傑投進壓哨球，將比數追平為101比101，就此開始明星賽和局的先例，至於第10季時雙方則是以114比114互不相讓。

巧合的是第一季送出追平助攻的便是本季明星白總教練顏行書，時至今日「書總」倒是希望能打延長賽分出勝負：「我本來都已經準備好要打延長賽了，比賽還是要有勝負的感覺。」

至於拿下明星賽MVP的菲爾普斯（Eugene Phelps）則表示：「我以前在墨西哥打明星賽的時候還打過二度延長賽，所以我原本還滿期待延長分出勝負。」

不過菲爾普斯也表示平手收場相當不賴：「這樣我才拿得到MVP！」

明星紅總教練邱大宗則形容這是「完美的結局」，但他也為球員抱屈：「如果獎金要平分的話應該要加碼才對！」明星賽勝利獎金五萬元由雙方球員平分。