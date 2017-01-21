鮮肉男星許魏洲裸大肌登時尚封面 不怕被叫小鮮肉NOWnews今日新聞 (2017-01-21 21:00)
憑藉網路劇而爆紅的鮮肉男星許魏洲，以新人之姿就創下首位中國歌手登上韓國單獨開演唱會的紀錄，同時也是第一位年紀最小，即成為men’s uno雜誌的封面人物，談到第一次在海外開演唱會的心情，許魏洲笑說：「怎麼？你是不是也很想知道在臺上的感覺？緊張啊，很緊張，但上台就不緊張了，心裡就剩下了『表現好自己』的這個想法。」
從一個大學生，以坐火箭般的速度變成當下最紅的新偶像，看似順遂，其實也曾為了演藝之路而吃苦「當時藝考還是挺難的，大冬天的，我一個人要跑很多地方，先去了南京，又到北京，我第一次覺得原來生活沒有那麼容易。自己要想辦法出跳，才能在二十多個人中脫穎而出。」
許魏洲長了一張人畜無害的陽光臉龐，在拍攝現場卻是一個穿衣顯瘦、脫衣有肉的肌肉男，被問到會不會討厭被貼上小鮮肉的標籤，許魏洲笑這說：「1990年出生的都26歲了，快要而立了，我也已經長大了！能被叫小鮮肉的時間也沒有幾年了啊。」
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