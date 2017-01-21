小小螞蟻方向感一流 倒退嚕也認得路中央社 (2017-01-21 21:10)
（中央社邁阿密20日綜合外電報導）科學家表示，儘管身軀小，但螞蟻是聰明的導航者，即使倒著走也能找到方向，這些技能有助研究出更佳的機器人。
這項研究是針對沙漠螞蟻，檢視牠們在搬餅乾屑時，如何找到回家的路。研究結果刊載於「當代生物學」期刊（Current Biology）。
當螞蟻搬小餅乾屑時，會往前走。但搬較大餅乾屑時，他們會倒著走拖回蟻窩，有時還會讓食物掉在路上，透過察看太陽的方位，找到自身方向。
研究人員表示，這種檢視環境及比對行進路徑和周遭記憶的做法，顯示螞蟻的腦力比過去想像中複雜。
研究共同作者、愛丁堡大學資訊學院教授韋柏（Barbara Webb）表示：「螞蟻的腦相當小，比針頭還小，但牠們能在許多艱困條件下找到方向，包括倒著走。」
韋柏說：「瞭解牠們的行為讓我們對腦部功能有了新看法，並對打造出模仿螞蟻能力的機器人系統帶來啟發。」
研究人員並說，螞蟻這項行為對人類會有助益，因為有助研發出操控機器人的新電腦演算法。1060121
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