（中央社記者李晉緯台北21日電）SBL明星賽打完正規4節比賽後，雙方123比123平手，這是史上第3次以和局收場的明星賽，轟下全場最高43分，並抓下全場最多20籃板的明星白隊菲爾普斯獲選MVP。



第14屆超級籃球聯賽（SBL）明星賽在新北市的新莊體育館進行，明星紅、明星白兩隊在打完4節比賽後，以123比123戰平，讓今年繼第1季、第10季後，再度以和局收場。



整場比賽打了超過31分鐘，拿下43分、20籃板的明星白隊菲爾普斯（Eugene Phelps）獲選為單場最有價值球員（MVP）。



菲爾普斯表示，即便他的生日快到了，但他沒有選擇乘明星週提前回美國休假，而是選擇留在台灣打明星賽，畢竟他第一年打SBL就有機會打明星賽，他想好好表現獻給球迷，希望球迷開心。



明星白隊總教練顏行書表示，明星賽就是為了球迷而比，今天一開始明星白打得太客氣，如果大家都打得像第4節那樣，比賽應該會更精彩，而菲爾普斯打得很好，讓人幾乎不想把他換下來，只想讓他盡情展現，獻給球迷最好的比賽。1060121