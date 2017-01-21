WBC／一票難求 WBC韓國門票開賣首日秒殺NOWnews今日新聞 (2017-01-21 20:26)
由寶悍運動平台PB+與韓國KBO獨家合作，搶先韓國開賣中華隊三場票劵『眾志成城套票』52組及『好想贏韓國』300張單場中韓大戰門票，20日中午開賣隨即湧入近千名PB+會員登入搶購，所有票劵被熱情球迷秒殺售完。
寶悍運動平台指出，20日的票劵開賣，台灣球迷用行動支持中華隊，預購秒殺所有KBO提供的票劵。票務人員預估，韓國隊出戰的場次，將會湧入滿場的球迷。而以色列、荷蘭、中華隊出戰的場次，預估門票也將售出超過7成。屆時，中韓大戰也將會一票難求。
至於針對已經進入最後備戰狀態的球星高國輝、林哲瑄公開喊話，希望在韓國不要被韓國球迷包圍，更希望在韓國能看到、聽到台灣人的加油團加油聲。賽事期間加油團成員也將可以在賽前提早入場，觀看中華隊賽前練習，同時將參觀包括殘室棒球場、文鶴棒球場、木洞棒球場。另外，由於本屆WBC採取新賽制，因此中華隊可能會打「第四戰」搶晉級機會，因此加油團也準備好第四戰門票，讓所有參加加油團的球迷「一場不漏」的為中華隊加油。
國瑞旅行社 2017 WBC中華隊加油團報名網址：http://grtour.com.tw/
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