神魔女將虹伶人氣高中央社 (2017-01-21 21:10)
人氣手遊神魔之塔第4年參加台北國際電玩展，神魔女將一現身便是展場焦點，火巫「虹伶」（圖）人氣高，談及粉絲的貼心舉動讓她感動落淚。中央社記者張新偉攝 106年1月21日
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