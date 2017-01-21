今彩539開獎中央社 (2017-01-21 20:42)
（中央社台北21日電）第106018期今彩539開獎，中獎號碼33、15、17、21、08。3星彩中獎號碼734，4星彩中獎號碼6160。
實際中獎獎號以台彩公布為準。1060121
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