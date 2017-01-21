（中央社記者黃麗芸台北21日電）百貨快閃櫃超夯，京華城即日起推出手作甜點販賣機快閃櫃，只要銅板價就吃得到五星主廚現做法式甜點；大葉高島屋則引進GLAMAIR冰品快閃店，大秀韓流美食創意。



京華城B3美食街即日起推出「粉紅爆手作甜點販賣機快閃櫃」，打造全台首創甜點販賣機的中央廚房，並邀請前五星級飯店主廚蘇健安坐鎮指揮，精選來自法國、馬達加斯加、義大利及日本等國的進口食材，每天推出現作甜點。



民眾只需花費銅板價，即可大啖當日限量現做的法式甜點，像是新鮮水果奶酪採用來自馬達加斯加的香草夾、日本烘焙甜酒及法國進口發酵奶油製成，一口咬下盡是濃郁奶香；提拉米蘇則採用義大利進口瑪斯卡邦，口感扎實且層次豐富。



有別歐式甜點風格，大葉高島屋B1F糕點美食區即日起力推韓式創意美食快閃店「GLAM AIR」，為韓流文化冰品店，主打產品是創意霜淇淋甜點，搭配其他飲品和周邊商品行銷「潮韓流」。



大葉高島屋表示，「GLAM AIR」結合新鮮食材及創意食譜，暢銷的彩虹霜淇淋兼具視覺夢幻感及甜蜜味覺，輕易就抓住消費的心；銀河系列汽水飲品閃爍著金屬亮光，放眼望去猶如銀河般流動；星空系列冰飲則猶如星雲般瑰麗有層次，令人目眩神迷。



另外，「GLAM AIR」的副牌「SEOUL BISTRO」則跳脫傳統韓食文化，熱銷的花朵盤飲料，內有韓式輕食及飲料杯，不但可以邊走邊喝，也可變身為聚會派對美食；拌飯法國堡則結合法式長條麵包搭配韓式拌飯，美味又具飽足感。1060121