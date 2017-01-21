面板漲 電視製造商改賣大尺寸電視中央社 (2017-01-21 20:00)
（中央社記者潘智義台北21日電）專業市調機構IHS指出，近來電視面板價格持續上漲，電視製造商為穩住獲利，將主力產品從40、43吋轉移到更大的49、50、55、65吋。
IHS表示，過去幾個月電視面板價格大漲，近9個月來40吋、43吋面板上漲68%、59%，但1月這兩個尺寸報價較去年12月持平，另外的32吋下跌1%、49吋上漲2%。
IHS調查，1月40、43吋面板價格每片分別來到141美元、149美元，雖與去年12月持平，但已高於2015年4月（即上個週期的高點），且32吋電視面板近9個月也已明顯上漲42%。
另外，在面板短缺期間，價格上漲不限尺寸，較大尺寸面板也同步上漲，例如49、55、65吋面板在近9個月分別為上漲34%、16%、10%。
電視面板價格上漲帶給電視製造商巨大的成本壓力，尤其是生產低階產品的電視製造商，因零組件的成本底限被挑戰，已不願再尋求更多的面板貨源。
不過，如果大多數面板製造商想要在傳統的淡季維持住電視製造商訂單，這個月、甚至下個季度的報價必須更加合理。1060121
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