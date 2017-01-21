（中央社記者黃麗芸台北2017年1月21日電）寒冬溫情滿人間，有感近來高麗菜價崩，台灣精品女裝KeyWear力挺農民，向農場購買5000顆高麗菜回饋會員；南紡購物中心則在春節前夕，邀請逾30名弱勢兒共餐同歡。



近期高麗菜量多價跌，農民叫苦連天。深耕台灣服飾產業41年的KeyWear有感菜農困境，特別向雲林縣好收合作農場、雲林縣龍岩社區合作農場與土庫鎮農會購入5000顆高麗菜，希望在歲末年終前夕，以實際行動支持在地農民。



同時，KeyWear會員自即日起到店免消費，即可獲贈1顆產地直送的高麗菜。



KeyWear表示，希望能以企業領頭羊的角色帶頭關懷在地農民，拋磚引玉邀請各界一起行善。



愛心不落人後的還有南紡購物中心，在春節前夕，特別邀請台南仁愛之家和瑞復益智中心的31位弱勢孩童共餐同樂，搶先感受春節歡樂氣氛。



南紡購物中心說，活動第一站就是先到館內美食街享用午餐，由南紡購物中心營運長江文凱和行政長廖孟省接待這群小貴客，在23位老師細心引領小朋友們練習點餐技巧，共享美味午餐。



餐後第二站，則邀請54位師生前往館外搶先體驗「BUBU車總動員巨無霸氣墊」娛樂活動，是由懷舊DuDu蒸汽老火車、火箭升空、小小建築師、消防小英雄與夢幻馬車五大主題構成的巨無霸氣墊，希望讓弱勢孩童們擁有春節美好回憶。