富邦前鋒柴瑋臨危受命，遞補因膝傷退出的隊友包提傑參加本屆SBL明星賽灌籃大賽，再度擦亮昔日「首府飛人」金字招牌，擊敗眾家好手拿下灌籃大賽冠軍。

預賽柴瑋和璞園王律智分別以兩灌合計89分和90分，擊敗台銀郭少傑、台啤黃聰翰挺進決賽。

決賽柴瑋第一球就技驚四座，飛越球籃爆扣成功拿下49分高分，第二球則和林書緯合作，接獲打板傳球第一時間飛越球籃灌進，拿下50分滿分，第三球則自己拋球彈地後空中180度轉身灌進，也有45分優異表現。

王律智雖然在第三球也拿下滿分，第一球則和吳家駿合作拿下45分，但第二扣屢次嘗試都未能成功，僅有37分，便以總分132比144不敵柴瑋。

賽後柴瑋表示自己也是在前一天才知道遞補參賽，和林書緯的搭檔也是在今天才臨時配合：「因為他（林書緯）常常傳球給洋將第一時間灌籃，都傳得不錯，就想找他搭配看看。」

至於飛越球籃的絕招，柴瑋表示自己以前在中國大陸參加過灌籃大賽時也有用過類似的招式，當時成功拿下高分，從此便當作自己的秘密武器。

柴瑋也表示現場球迷的尖叫聲讓他更加賣力，跳得比之前練習時都還高：「不然其實我昨天練習的時候還滿＂落漆＂的。」

另外柴瑋也相當謙虛地表示：「其他人都很厲害，只是剛好沒灌進，SBL也還有很多比我飛的球員，只是他們都沒參加而已啦！」